СМИ: в Японии 25 человек погибли в результате поджога клиники

Пресса сообщила, что в японском городе Осака в результате пожара погибли 25 человек. Возгорание, по данным СМИ, произошло 17 декабря на четвертом этаже здания. Изначально говорилось о 24 жертвах трагедии, после чего будто бы скончалась еще одна женщина, пребывавшая в критическом состоянии.

В настоящее время в больнице остаются еще три человека, пострадавших при пожаре. Среди них якобы находится 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении поджога.

Согласно информации телеканала NHK, пациент клиники принес с собой в здание пакеты с бензином, разлил их и поджег горючую жидкость зажигалкой. Вспыхнувший, как пишет СМИЮ заблокировал единственный выход из помещения. Кроме того, записи камер видеонаблюдения будто бы показывают, что подозреваемый заслонял проход, мешая людям спастись.

По сведениям NHK, злоумышленник мог пытаться частично скопировать поджоге в студии анимационной компании Kyoto Animation, случившийся два года назад. Об этом будто бы свидетельствуют найденные в его жилище вырезки из газетных статей об этом событии.