Диетолог назвала продукты с большим содержанием добавленного сахара

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, что стоит обращать внимание на количество добавленного сахара в продуктах. Она отметила, что зачастую не очень сладкий на вкус продукт может содержать значительное количество сахара.

Диетолог к перечню сахаросодержащих продуктов отнесла и мед, глюкозный, фруктозный и иные сиропы, концентрированные фруктовые соки помимо самого сахара.

«В лидерах по добавленному сахару кондитерские и хлебобулочные изделия. Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке. То есть это такой "недесертный десерт"», - сообщила диетолог Круглова агентству «Прайм».

Круглова отмечает, что некоторые кисломолочные продукты, такие как «Снежок» и йогурты с фруктовым наполнением содержат много сахара. Нормой сахара в десерте считается 10-12 грамм на 100 грамм продукта. Также к продуктам с высоким содержанием добавленного сахара можно отнести и многие «готовые завтраки», особенно если они глазированные или запеченные.

«Диетологи не считают добавленным сахаром углеводы в фруктах, потому что последние - не только фруктоза, но и большое количество жидкости, пищевых волокон и полезных микроэлементов и витаминов», - пояснила диетолог.

Она сообщила, что в некоторых соусах, кетчупе и майонезе тоже содержится добавленный сахар. Для усиления вкусовой привлекательности сахар добавляют даже в вареные колбасы и паштеты.

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