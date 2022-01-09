Диетологи рассказали, как не отравиться в праздничные дни

Врачи-гастроэнтерологи, диетологи Ирина Бережная и Марина Хорол посоветовали, как избежать отравлений в новогодние праздничные дни.

Так, салаты и блюда с большим количеством жиров, неумеренное употребление алкоголя и недостаточное количество овощей приводит к огромной нагрузке на поджелудочную железу. Возможны дискомфорт в животе, вздутие и боли.

«Неумеренное употребление алкоголя с неправильными продуктами - это очень тяжело для организма, это все продукты с большим количеством жиров. Салаты с майонезом, жирные продукты, запеченные в духовке, а если это еще с большим количеством алкоголя и недостаточным количеством овощей - будет нагрузка на поджелудочную железу, и у людей, у которых есть еще какие-то проблемы со здоровьем, с желудочно-кишечным трактом, вполне возможна плохая переносимость, боли в животе, вздутие, дискомфорт», - цитирует RT доктора Бережную.

Она также добавила, что неумеренное употребление алкоголя «чревато тяжелой алкогольной интоксикацией вплоть до попадания в стационар».

Специалист Хорол в свою очередь предупредила об опасности заготовки еды впрок - на весь период новогодних праздников. Она рассказала и о вреде смешивания напитков.

«Если мы не хотим отравиться, то не должен стоять на столе весь объем, лучше потихонечку добавлять из холодильника. Потому что, когда блюдо стоит на столе, появляются бактерии - патогенная флора. Спиртные напитки тоже не надо смешивать, это вызывает бурную реакцию поджелудочной железы», - сказала Марина Хорол.

Ранее врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала советы по борьбе с новогодним перееданием. Она рассказала, что потребление большого количества воды и поход в баню способствуют детоксикации организма после новогоднего застолья.