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Киевский политолог назвал выгоду запуска «Северного потока - 2» для Украины

Марина Крижановская
04:16 09.01.2022
Он также назвал «биполярочкой классической» заявления украинских властей об «агрессии» России и призывы к пролонгации договора о транзите газа.
Киевский политолог назвал выгоду запуска «Северного потока - 2» для Украины
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Киевский политолог Кирилл Молчанов рассказал, почему Европе и Украине выгоден запуск газопровода «Северный поток - 2». Он отметил, что, несмотря на критику властей Германии и Франции в адрес газопровода и всего этого проекта, там «спят и видят» скорейший его ввод в строй. Политолог обусловил это понижением биржевой цены на газ, сказав, что «как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться».

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогаз" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам - по 1000-1500 долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», - приводит его слова РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

Однако политолог назвал «политической шизофренией» требование украинских властей продлить договор на транзит российского газа через территорию Украины.

«Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая», - констатировал Молчанов.

Ранее в субботу, 8 января генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что запуск газопровода «Северный поток- 2» не связан с политикой и соответствует ожиданиям немцев.

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