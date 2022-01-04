Названа наименее уязвимая к COVID-19 группа крови

Исследователи Кентского университета Великобритании установили, что люди с группой крови 0 обладают наименьшей уязвимостью перед коронавирусной инфекцией. Тем не менее, они могут быль потенциально опасны для окружающих.

Согласно результатам исследования, опубликованный в журнале Epidemics, вероятность передачи заболевания между двумя людьми повышается в 2-3 раза, если у них совместимая группа крови. Поскольку группа крови 0 является универсальной, то ее обладатель имеет большую защиту о COVID-19, но могут заразить других при переливании крови.

При этом ученые отметили, что следует пройти вакцинацию независимо от группы крови, так как непривитый обладатель «нулевой» группы все еще представляет опасность для окружающих.

Ранее вирусологи прокомментировали сообщения о том, что заражение коронавирусом ускоряет старение. По словам экспертов, с начала пандемии прошло недостаточно времени, чтобы получить научные данные.