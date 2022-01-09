Травматологи дали советы по правильному катанию на тюбингах

Спортивный врач Артем Катулин и врач-ортопед, травматолог Сергей Дедов рассказали, как избежать травм, возможных при неосторожном катании на тюбинге. Так, Сергей Дедов рекомендует группироваться при падении, стараться не падать на вытянутые руки.

«Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами», - приводит RT слова травматолога.

Спортивный врач и травматолог Катулин отмечает, что многие люди не умеют группироваться и падать.

«Ушибы, переломы двух костей предплечья в типичном месте и черепно-мозговые травмы», - приводит перечень травм врач Катулин.

Специалистами отмечено, что катание на санках в целом менее травматично, поскольку подвержено контролю ездока. Они рекомендуют на всех видах санок и тюбингов носить меховые шапки и соблюдать технику безопасности.

Ранее врач-травматолог рассказал, что «рука заживет, а удар головой закончится плачевно». Специалист предостерег от падений при гололедице.