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«Рука заживет, а удар головой закончится плачевно»: травматолог о травмах при гололедице

Елизавета Потейчук
17:58 08.12.2021
Травматолог-ортопед рассказал, что если не смотреть под ноги при гололедице, то человек рискует получить, в частности, травму головы при падении.
«Рука заживет, а удар головой закончится плачевно»: травматолог о травмах при гололедице
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Константин Терновой дал собственные рекомендации, как россияне могут обезопасить себя в период наступления снегопадов и гололедицы на дорогах. В частности, в беседе со «Звездой» специалист отметил, что в зимнее время человеку важно носить обувь с хорошим протектором и смотреть под ноги, а не в экран смартфона во время передвижения по льду. С его слов, падение человека с высоты своего роста может привести к удару головой, что повлечет за собой необратимые последствия - переломы тазобедренных суставов, шейки бедра или даже смерть.

«Более пожилой возраст повержен остеопорозу, чаще всего такие люди травмируют позвонки. У молодых позвонки более крепкие, ломаются меньше. Но молодые за счет этого передвигаются с большей скоростью, что приводит к большей энергии и, собственно, травмам. Поэтому очень важно быть внимательным в темное время суток и носить правильную обувь», - говорит травматолог.

Кроме того, врач рассказал, как можно избежать травмы при падении из-за гололеда. Терновой отметил, что человек обычно не успевает сгруппироваться так, чтобы падение оказалось для него безопасным. Однако, если представится возможность подстраховать себя при падении, говорит ортопед, нужно освободить руки от вещей и успеть их подставить вперед. В противном случае произойдет удар головой.

«Когда у нас руки свободны, мы успеваем выставить руки, чтобы как-то амортизировать удар. Сломается рука - по сравнению с головой это не жалко. Заживет. А вот если мы получим черепно-мозговую травму, то может все закончиться плачевно», - резюмировал Терновой.

Ранее врач Артем Николаев объяснил, как правильно падать при гололедице. Он также отметил необходимость наличия обуви с хорошей подошвой для лучшего сцепления с поверхностью, а также отметил важность ходьбы на полную стопу.

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