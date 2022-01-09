Около 400 нацгвардейцев пострадали в ходе массовых митингов в Казахстане

Около 400 военнослужащих Национальной гвардии Казахстана получили ранения в ходе массовых антиправительственных акций в Казахстане. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков.

«Бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах: Алматы, Шымкент и ряде областных центров, в результате противостояния с хулиганствующей толпой, число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек. Кроме того, в ходе массовых беспорядков было повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии», - приводит его слова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что в Республике развернулась организованная, хорошо спланированная вылазка боевиков, которая направлена на разрушение внутриполитической целостности государства. Посол также добавил, что у деструктивных сил не получилось «взорвать» обстановку в Республике при передаче властных полномочий в 2019 году.

