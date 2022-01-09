Кто укусит нас и наших друзей, останется «без зубов»: посол РФ в Казахстане

В Казахстане развернулась организованная, хорошо спланированная вылазка боевиков, которая направлена на разрушение внутриполитической целостности государства. Такое мнение выразил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. По его мнению, с террористами не может быть никаких переговоров.

«Но замыслам заговорщиков не суждено было сбыться. Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить "красные линии" российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников», - подчеркнул Бородавкин в беседе с ТАСС.

Посол также добавил, что у деструктивных сил не получилось «взорвать» обстановку в Республике при передаче властных полномочий в 2019 году. По его словам, недругам России не следует испытывать судьбу. Посол заявил, что «те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов».

«Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года. И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», - сказал Бородавкин.

Ранее заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ РАН Андрей Грозин в беседе со «Звездой» выразил мнение, что вспыхнувшие в Казахстане протесты и погромы являются следствием заговора силовиков. По его словам, КНБ Казахстана проигнорировала подготовку к столкновениям.