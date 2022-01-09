Десятки человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Нью-Йорке

После пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке более 30 человек получили серьезные травмы. Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены 200 пожарных, а возгоранию присвоена пятая, максимальная категория.

«В настоящее время 31 человек получил серьезные травмы», - говорится в сообщении пожарной охраны Нью-Йорка в Twitter.

Пожар начался в 11:00 по местному времени в районе Бронкс, сообщает газета New York Daily News. Четыре человека отделались легкими травмами, еще 31 человек получил серьезные травмы. Тушение пламени осложняет ряд перепланированных квартир и сама конструкция здания, из которого спасатели смогли эвакуировать порядка 40 человек.



Ранее очевидцы сообщили о пожаре на нефтяной базе в Гудермесе. Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, взрыв разворотил одну из цистерн.