В стране и мире Очевидцы сообщили о пожаре на нефтяной базе в Гудермесе Елизавета Потейчук Судя по видео, взрыв предположительно разворотил одну из цистерн, из-за чего она загорелась. © Видео: lza_777, Instagram © Фото: lza_777, Instagram Читайте нас на: Крупный пожар охватил нефтяную базу в Гудермесе Чеченской Республики. Видеоролик, предположительно, с места происшествия опубликовали местные жители в социальных сетях. Пользователи соцсетей сообщили, что на нефтебазе произошел взрыв.



На данный момент официального подтверждения в республиканском МЧС о пожаре еще нет. Поэтому информация о погибших, пострадавших и причинах возгорания отсутствует. Судя по опубликованным кадрам, взрыв разворотил одну из цистерн.



Ранее в городе Шарья Костромской области загорелась кровля деревянного жилого дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили тела двух детей и двух мужчин. Также вскоре еще одна женщина скончалась по дороге в больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика