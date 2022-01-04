Эксперт дала советы по борьбе с новогодним перееданием

Врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что потребление большого количества воды и поход в баню способствуют детоксикации организма после новогоднего застолья.

«Надо пить много воды и выводить токсины. Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа - будут позволять человеку выводить токсины, которые связаны с избытком поглощенной еды. Они образуются в организме. Организм не успевает это все перерабатывать, особенно в ночное время», - рассказала она ТАСС.

Она добавила, что «кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей», дополнив, что «это хороший фактор, поддерживающий детоксикацию». Также врач сказала о необходимом наличии негазированной воды на новогоднем столе.

Ранее шеф-повар Антон Калер сообщил секрет хранения новогодних салатов. По его словам, очень важно ориентироваться на настоящий вкус и запах продукта, но не на его формальный срок годности.