Генсек НАТО заявил о возможности урегулирования разногласий с Россией

Возможность военного конфликта НАТО и России сохраняется, однако стороны могут достичь политического решения для урегулирования противоречий. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. Но сохраняется риск конфликта», - цитирует газета Financial Times слова Столтенберга.

Генсек также пригрозил «сдерживающими мерами НАТО» в случае ухудшения взаимодействия России с альянсом. Столтенберг подчеркнул, что НАТО «будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему».

Ранее генсек НАТО заявил, Североатлантический альянс должен быть подготовлен к якобы «российской агрессии» против Украины в случае провала переговоров по вопросам безопасности с РФ. Он также отметил, что НАТО «поддерживает Украину».