Столтенберг заявил, что НАТО должно быть готово к «провалу дипломатии» в переговорах с РФ

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс должен быть подготовлен к якобы «российской агрессии» против Украины в случае провала переговоров по вопросам безопасности с РФ. Он также отметил, что НАТО «поддерживает Украину».

«Нам нужно быть подготовленными к тому, что переговоры провалятся, что дипломатия провалится. Поэтому мы направляем России четкий сигнал, что если они хотят использовать военную силу против соседа, то будут серьезные последствия, будет заплачена высокая цена: экономические санкции, финансовые санкции, политические санкции», - цитирует RT слова Столтенберга.

Также, по его словам, альянс периодически оценивает необходимость усиления присутствия собственных сил в Восточной Европе.

Ранее генсек НАТО заявил, что НАТО готова выслушать обеспокоенности России. Однако, говорит Столтенберг, сейчас существует необходимость в снятии сомнений относительно действий Москвы.