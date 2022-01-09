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Самолет Минобороны доставил сборную конькобежцев из Челябинска из Казахстана в Екатеринбург

21:40 09.01.2022
Тренер команды рассказал, что тренировочный процесс продолжался, несмотря на ситуацию в Республике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В аэропорт Кольцово города Екатеринбурга военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС Министерства обороны РФ доставил из Алма-Аты сборную команду Челябинской области по конькобежному спорту. В общей сложности прибыли 12 членов команды и два тренера.

Спортсмены с 27 декабря находились на сборах. Конькобежцы проживали на базе высокогорного спортивного комплекса «Медеу» в 20 километрах от Алма-Аты. Из Екатеринбурга в Челябинск конькобежцев доставят наземным транспортом ЦВО.

«Мы не испытывали никакого дискомфорта в связи с происходящими в республике событиями. Обо всем узнавали из выпусков новостей местных телеканалов. Была возможность поддерживать связь с родственниками в России. Тренировочный процесс не останавливался. Продолжали готовиться», - рассказал тренер команды Александр Бородай.

Ранее эвакуированные из Казахстана россияне рассказали о пережитом в Алма-Ате. Пассажирка рейса Галина Майоренко заявила о том, что с нетерпением ждала прибытия миротворцев, чтобы уехать на родину. По ее словам, она звонила в Генконсульство и обращалась за помощью.


Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Михаил Долгих.

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