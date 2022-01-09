В НХЛ исключили участие российских игроков лиги на Олимпиаде в Пекине

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что ни один хоккеист, который связан условиями действующего контракта с клубом НХЛ, не будет допущен к участию в Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Кроме того, по его словам, исключений для конкретных групп игроков не планируются.

«Ни один хоккеист с действующим контрактом НХЛ не будет участвовать в предстоящей Олимпиаде. Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется», - рассказал Дэйли в беседе с РИА Новости.

Напомним, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Решение принято из-за большого числа переноса матчей из-за пандемии коронавируса. Кроме того, российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Washington Capitals» Дмитрий Орлов в беседе со «Звездой» отметил, что разочарован решением, принятым руководством Национальной хоккейной лиги.