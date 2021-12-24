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«Тяжело осознавать»: хоккеист НХЛ о запрете выступления на Олимпиаде

Анна Берестовая
01:42 24.12.2021
Хоккеист НХЛ поделился эмоциями после новости о недопуске игроков Лиги на Олимпиаду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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В соглашении, заключенном с хоккеистами НХЛ, присутствовал пункт, на основании которого организация могла запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх. Об этом в интервью «Звезде» рассказал российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов.

Он отметил, что разочарован решением, принятым руководством Национальной хоккейной лиги. Как рассказал спортсмен, его товарищи в сборной РФ, которые также оказались лишены возможности поехать на Олимпиаду в Пекине-2022, до последнего надеялись на возможность поучаствовать в соревнованиях.

«Я думаю, многие ребята не согласны с этим решением и хотели бы выступить», - указал он.

Орлов объяснил, что некоторые члены сборной России по хоккею никогда не были на Олимпийских играх, для других же, напротив, это последняя Олимпиада в карьере. Ситуацию, по его мнению, омрачает и то, что прошлые Игры спортсмены НХЛ также пропустили.

«Все-таки это мечта. Я думаю, у многих цель на этот сезон была - сыграть на Олимпиаде и выступить там хорошо... Тяжело осознавать, что этого не будет», - заметил хоккеист.

Россиянин заметил, что теперь у других спортсменов появится шанс сыграть на Олимпиаде и завоевать медали. Однако, по его мнению, им нужно будет постараться, чтобы хорошо выступить на соревновании без болельщиков.

«Это тоже тяжело - играть, когда ты без болельщиков находишься в «бабле». Тоже надо постоянно находить положительные эмоции. Но... с этим ничего не поделаешь, такая ситуация в мире с пандемией, что люди до сих пор заболевают, поэтому многие моменты закрыты для спортсменов, да и вообще - для людей», - высказался Орлов.

Хоккеист также выразил надежду, что команда России сможет завоевать на Олимпиаде золотые медали, как это сделали в прошлый раз.

«Неважно, какая команда едет, все равно ты выступаешь за страну и ты выкладываешься», - заключил он.

Ранее стало известно, что Игроки Национальной хоккейной лиги не примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Такое решение было принято по причине большого количества переносов матчей из-за коронавируса.

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