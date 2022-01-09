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Синоптик предупредил об аномальном похолодании в Москве на следующей неделе

Елизавета Потейчук
17:07 09.01.2022
В ночь на 13 января температура опустится до -20 градусов, что ниже нормы на 5-7 градусов, сообщил Михаил Леус.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, что центральные части европейской России последний день новогодних каникул и первый рабочий день после праздников ознаменуются снежной погодой. По словам Леуса, подобных снегопадов в столичном регионе не было долгое время.

«Их причиной явится активная фронтальная волна, которая быстро пересечет столичный регион с юго-запада на северо-восток. Снег в Москве уже начался, он будет постепенно усиливаться. Пик снегопадов придется на ночные часы», - отметил специалист.

Синоптик также добавил, что завтра, 10 января, снег продолжит идти, но не будет столь сильным. Кроме того, на грядущей неделе температурный фонд окажется выше положенного по климатическим характеристикам, говорит Леус. Так, в дневные часы, по словам синоптика, температура будет колебаться в пределах от -3 до -6 градусов.

«При этом, повторюсь, снега будет много. За сутки, 10 января, может выпасть около четверти от месячной нормы января, и высота снежного покрова, который сегодня утром в Москве составляла 27 сантиметров, может увеличиться на 5-10 сантиметров», - добавил синоптик.

Леус подчеркнул, что во вторник снегопады постепенно прекратятся, а Москва окажется в холодной части циклона, температура воздуха постепенно понизится, днем она не поднимется выше шести-девяти градусов ниже ноля. В ночь на среду станет еще холоднее, утверждает синоптик, тогда температура будет составлять -15 градусов.

«Чуть теплее днем в середине недели - -11.. -13. А в ночь на 13 января температура воздуха окажется очень низкой, ниже нормы на 5-7 градусов. Столбики термометров покажут -18.. -20. К концу дня температура повысится до -4.. -6 градусов, а 14 января нас ждет и слабая оттепель с температурой около ноля, небольшим снегом», - рассказал специалист.

В последующие дни предстоящей недели оттепель закончится. В выходные, говорит Леус, пройдет кратковременный снег, появится гололедица и усилятся морозы. В субботу днем температура составит примерно -5 градусов, а в дневные часы воскресенья столбики термометров опустятся до -8.. -10 градусов, резюмировал синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» заявил, что в Москве из-за морозов и высокой влажности образовался редкий вид осадков - изморозь. По его словам, это вид осадков, который представляет собой кристаллические отложения льда на тонких и длинных объектах - вроде веток деревьев или проводов.

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