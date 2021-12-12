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«Сказочный пейзаж»: синоптик предупредил о появлении изморози в Москве

Алексей Курильченко
13:53 12.12.2021
Этот редкий вид осадков выглядит необычайно красиво, но может представлять определенную опасность, рассказал Евгений Тишковец.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, globallookpress
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В Москве из-за морозов и высокой влажности образовался редкий вид осадков - изморозь. Как рассказал «Звезде» ведущий сотрудник центра погоды Фобос», явления покрыло столицу «серебром».

«Деревья в парках Москвы покрылись серебром. Дело в том, что столице, в условиях мороза до -13 градусов, высокой влажности и слабого ветра, наблюдается удивительно красивый и довольно редкий вариант осадков как изморозь», - рассказал Тишковец.

По его словам, это вид осадков, который представляет собой кристаллические отложения льда на тонких и длинных объектах - вроде веток деревьев или проводов. Образуется изморозь при тумане или дымке в температуре ниже -10 градусов. Обычно она наблюдается ночью, но из-за облачной погоды москвичи смогли увидеть ее и днем.

«Изморозь - это красивое, но довольно опасное атмосферное явление. Она может создавать на линиях электропередачи и деревьях "бахрому" длинной до одного метра. Москвы это не касается, но в регионах с суровыми климатическими условиями это явление нередко становится причиной аварий. Особенно это актуально для континентальных районов Сибири, Дальнего Востока, где кристаллический лед повреждает коммуникации и линии электропередач. Положительный момент в том, что из-за изморози зимний пейзаж становится похож на сказочный», - отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии «Звезде» сообщил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха впервые опустилась до отметки минус 17 градусов. Специалист отметил, что начало недели пройдет под влиянием приближающегося с запада циклона - температура продолжит повышаться.

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