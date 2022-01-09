Замминистра обороны Казахстана Гамалетдинов поблагодарил командиров и личный состав миротворцев ОДКБ за братскую помощь

Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов поблагодарил командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь казахскому народу. Об этом он сообщил во время проходящего 9 января совместного брифинга с командующим ими Андреем Сердюковым.

«Обстановка на территории Республики Казахстан стабилизируется и находится под контролем органов власти. Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахскому народу», - сказал он.

Гамалетдинов отметил, что осуществляемое миротворческими силами ОДКБ взятие под охрану наиболее важных объектов позволило высвободить значительные силы и средства правоохранителей и армии для борьбы с террористами.

Ранее о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране сообщил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ Андрей Сердюков. Он также выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.