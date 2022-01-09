Взятие под охрану наиболее важных объектов Казахстана позволило освободить силы на борьбу с террористами - Гамалетдинов

Заместитель министра обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что взятие под охрану наиболее важных объектов страны военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ поспособствовало высвобождению значительной части сил и средств армии и правоохранительных органов, которые были направлены на борьбу с терроризмом.

«В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка», - добавил Гамалетдинов.

Кроме того, в ходе брифинга Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков заявил, что миротворцы организации останутся в Республике до полной стабилизации обстановки. Он также сообщил, что сообщил о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране значимых объектов в Алма-Ате.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук