Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Сердюков заявил о завершении развертывания сил в республике

Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков заявил о завершении развертывания сил в республике. Об этом он сообщил во время проходящего 9 января совместного брифинга с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», - заявил Сердюков.

Он также добавил, что в настоящий момент военнослужащие заняты выполнением задач по охране важных военных, государственных и социальных объектов в Алма-Ате и прилегающих районах.