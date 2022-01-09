В Алма-Ате фиксируют вспышки ожесточенного сопротивления боевиков

Незадолго до этого, казахстанские СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщали о прошедшем в субботу бое в пригороде Алматы - районе Райымбек . Однако Министерство внутренних дел Казахстана данную информацию не подтвердило.

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