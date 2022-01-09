В Алма-Ате фиксируют вспышки ожесточенного сопротивления боевиков
Заместитель акима города сообщил, что «стабилизация есть».
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В бывшей столице Казахстана Алма-Ате боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление властям. Данную информацию сообщил заместитель акима города Алма-Аты Ержан Бабакумаров.
«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», - приводит «Интерфакс» информацию канала «Хабар 24».
Незадолго до этого, казахстанские СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщали о прошедшем в субботу бое в пригороде Алматы - районе Райымбек. Однако Министерство внутренних дел Казахстана данную информацию не подтвердило.