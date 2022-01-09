Путин примет участие в видеоконференции ОДКБ 10 января
В ходе мероприятия будет обсуждаться вопрос нормализации ситуации в Казахстане.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин примет участие в запланированной видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«10 января 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации"», - цитирует РИА Новости сообщение Кремля.
Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирована на понедельник, 10 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.