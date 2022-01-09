В стране и мире Путин примет участие в видеоконференции ОДКБ 10 января Алексей Курильченко В ходе мероприятия будет обсуждаться вопрос нормализации ситуации в Казахстане. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин примет участие в запланированной видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «10 января 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации"», - цитирует РИА Новости сообщение Кремля. Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирована на понедельник, 10 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика