В МВД Казахстана объяснили, зачем террористы маскировались под силовиков

Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что террористы переодевались в силовиков, чтобы завладеть оружием и атаковать госучреждения, тем самым стараясь подорвать авторитет властей республики. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24».

«Одновременно с целью завладения оружием были осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и зажигательных смесей на департаменты Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей и города Шымкент, а в Алматы - на департамент полиции и 3 районных подразделения. Также бандиты напали на восковые части и блокпосты МВД с целью завладеть оружием и боевой техникой», - цитирует слова Тургумбаева телеканал.

Ранее жителей Атма-Аты предупредили, что группы преступников в Казахстане могут совершить провокации, используя обмундирование сотрудников силовых структур. Поэтому гражданам страны следует проявлять осторожность во время проведения контртеррористической операции.