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Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января

Алексей Курильченко
12:15 09.01.2022
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирована на понедельник, 10 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся на понедельник», - заявил Песков, отвечая о вопрос интервьюера «Интерфакса».

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых казахский лидер подробно описал главе РФ актуальную обстановку с протестами у себя в стране. Токаев поблагодарил руководство стран-участниц ОДКБ и отдельно Россию за помощь в непростое время и предложил провести онлайн-саммит организации.

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