В стране и мире Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января Алексей Курильченко Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирована на понедельник, 10 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Готовимся на понедельник», - заявил Песков, отвечая о вопрос интервьюера «Интерфакса». Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых казахский лидер подробно описал главе РФ актуальную обстановку с протестами у себя в стране. Токаев поблагодарил руководство стран-участниц ОДКБ и отдельно Россию за помощь в непростое время и предложил провести онлайн-саммит организации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика