Киргизия направила Казахстану ноту за задержание гражданина

Правительство Киргизии направило Казахстану ноту в связи с задержанием силовиками киргизского гражданина. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Мы отправили ноту (в Казахстан - прим.ред.) и всю информацию по данному делу», - цитирует ТАСС слова председателя.

Задержанным является музыкант Викрам Рузахунов - в Казахстане его обвиняют в причастности к терроризму. По мнению Ташиева, артист просто оказался не в том месте и не в то время. По данным МВД Киргизии, Рузахунов приехал в Казахстан для проведения концертных программ.

Ранее правительство Киргизии выразило готовность оказать Казахстану поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики в ходе экстренного заседания кабмина.