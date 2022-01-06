В стране и мире Киргизия выразила готовность оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ Алексей Курильченко Об этом заявил премьер республики Акылбек Жапаров. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Правительство Киргизии выразило готовность оказать Казахстану поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики в ходе экстренного заседания кабмина. «Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», - говорится в сообщении на сайте правительства республики. Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность сложившейся в Казахстане ситуацией. Минувшей ночью он переговорил по телефону с лидерами России, Армении и Казахстана и обсудил текущую обстановку в стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика