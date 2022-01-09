В стране и мире В Техасе вспыхнули 30 вагонов со спиртом Алексей Курильченко О причинах возгорания и пострадавших не сообщается. © Видео: twitter, @LtPunchy © Фото: twitter, @LtPunchy Читайте нас на: В американском штате Техас загорелся грузовой состав, перевозивший спирт. Момент возгорания запечатлели проезжавшие мимо водители. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается. В августе прошлого года на территории Норильска загорелась цистерна с нефтепродуктами. Инцидент произошел вечером на перегоне Вологочан-Алыкель. Причиной случившегося стал сход шестой тележки грузового поезда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика