В Техасе вспыхнули 30 вагонов со спиртом
О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
© Видео: twitter, @LtPunchy © Фото: twitter, @LtPunchy
В американском штате Техас загорелся грузовой состав, перевозивший спирт. Момент возгорания запечатлели проезжавшие мимо водители.
О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
В августе прошлого года на территории Норильска загорелась цистерна с нефтепродуктами. Инцидент произошел вечером на перегоне Вологочан-Алыкель. Причиной случившегося стал сход шестой тележки грузового поезда.