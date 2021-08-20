Цистерна с нефтепродуктами вспыхнула в Норильске

Цистерна с нефтепродуктами загорелась на территории Норильска. Инцидент произошел вечером на перегоне Вологочан-Алыкель. Соответствующую информацию сообщает управление ГО и ЧС города.

Причиной случившегося стал сход шестой тележки грузового поезда. После аварии и возникновения огня состав был оперативно расцеплен.

Как уточнили в мэрии, угроза перекидывания пламени на другие вагоны поезда отсутствует. В результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время, как передает ТАСС, на месте возгорания работают семь расчетов пожарной службы. Жителей Норильска просят воздержаться от посещения района аварии. Уточняются все подробности произошедшего.