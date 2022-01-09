Пилот рассказал о попытках радикалов вскрыть самолеты с пассажирами в Алма-Ате

Один из пилотов, находившийся в аэропорту Алма-Аты во время погромов 5 января, рассказал, что радикалы пытались проникнуть в самолеты, которые находились на взлетной полосе. Один из самолетов не успел вылететь в РФ и простоял всю ночь с пассажирами внутри.

«Зашли, раскрушили все. У нас этого самолета, по-моему, больше не будет. Долбили по стеклам, по иллюминаторам, по дверям», - цитирует слова пилота Life.ru.

Ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в захвате международного аэропорта Алма-Аты 5 января участвовали около 800 преступников. Он отметил, что боевики были хорошо организованы и дисциплинированы.