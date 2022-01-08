Токаев в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил ОДКБ и Россию за помощь

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых казахский лидер подробно описал главе РФ актуальную обстановку с протестами у себя в стране.

Как заявил Токаев, ситуация в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Он поблагодарил руководство стран-участниц ОДКБ и отдельно Россию за помощь в непростое время и предложил провести онлайн-саммит организации.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал его жителей сплотиться вокруг действующего лидера Касым-Жомарта Токаева. По словам Назарбаева, это необходимо для преодоления кризиса.