Александр Буйнов сломал руку при падении с лестницы
Артист получил травму 8 января, поскользнувшись «на ровном месте».
© Видео: instagram, buinovofficial © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Российский певец Александр Буйнов рассказал, что сломал руку, поскользнувшись на лестнице. Артист направился для лечения в военный госпиталь в Одинцово.
«Позвонил в военный госпиталь... Сломал руку, поставили самодельную шину. Поскользнулся на ровном месте, на лестнице - пошел за собачкой. Вот и весь веселый репортаж восьмого числа», - рассказал артист в Instagram.
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в больнице с защемлением нерва. Ранее сообщалось, что она сломала руку на съемках телешоу, после чего проходила реабилитацию.