Александр Буйнов сломал руку при падении с лестницы

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в больнице с защемлением нерва. Ранее сообщалось, что она сломала руку на съемках телешоу, после чего проходила реабилитацию.

«Позвонил в военный госпиталь... Сломал руку, поставили самодельную шину. Поскользнулся на ровном месте, на лестнице - пошел за собачкой. Вот и весь веселый репортаж восьмого числа», - рассказал артист в Instagram.

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