Мать Бузовой раскрыла обстоятельства лечения дочери после перелома

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в больнице с защемлением нерва. Ранее сообщалось, что она сломала руку на съемках телешоу, после чего проходила реабилитацию. И вот артистка вновь оказалась в больничной палате. О состоянии дочери «Звезде» рассказала ее мать.

«Там процедуры с утра до вечера. Она так устает, что вся мокрая от усилий становится, когда пытается просто поднять кисть. Надо делать перерывы. Потом массажи, она выматывается настолько, что у нее сил не остается. Она правой рукой ничего не может делать», - рассказала Ирина Бузова.

Взяться за лечение всерьез Бузовой-младшей некогда, уточнила ее мама. Девушке постоянно приходится совмещать процедуры с работой.

«Сказали месяца два уйдет на восстановление, но она упорно пытается этот процесс ускорить. Ударно делает все процедуры, все что надо», - добавила она.

Ирина уверена в благополучном исходе лечения, потому что Ольга находится в хорошей клинике и под постоянным надзором опытных реабилитологов.