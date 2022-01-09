В МИД заявили, что РФ не будет обсуждать с США ситуацию в Казахстане

Российская сторона не планирует обсуждать с США события в Казахстане. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, эта тема не касается американцев.

«Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно. Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть "руку Москвы" предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет», - заявил Рябков в интервью агентству «Интерфакс».

При этом дипломат отметил, что во время протестов имело место внешнее вмешательство. Российское ведомство обратило внимание на координацию проявлений террористического и криминального характера из зарубежных центров.

Ранее в МИД РФ отреагировали на ироничное высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане, заявив, что оно сделано в типичной для главы американского Госдепа «хамской» манере. Российские дипломаты предложили американскому госсекретарю учесть урок истории, касающийся его страны.