Весь Ливан остался без электричества

По данным СМИ, вся территория Ливана отключена от электричества. Причиной якобы являются возникшие затруднения на электрической станции в муниципалитете Арамун, в 28 километрах от ливанской столицы Бейрут.

Сообщается, что местные жители, предположительно, попытались штурмовать станцию из-за мер по нормированию подачи тока. Об этом сообщает издание Al Jadeed.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах вследствие непогоды более 582 тысяч домов остались без электричества. Наиболее пострадал северо-восток страны, включая такие штаты как Виргиния, Северная Каролина, Мэриленд.