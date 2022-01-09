СМИ: аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределенный срок
До этого сообщалось, что воздушная гавань не будет работать минимум до 10 января.
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В субботу, 8 января поступило сообщение о продлении срока закрытия аэропорта крупнейшего в Казахстане города Алма-Аты.
«Аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что он закрыт до 10 января», - сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Ранее СМИ передавали, что при осуществлении антитеррористической спецоперации в аэропорте погибли двое военнослужащих.