СМИ: в Алматы погибли двое военных при антитеррористической операции в аэропорту
Информация о других пострадавших уточняется.
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По данным СМИ, в Республике Казахстан при осуществлении антитеррористической спецоперации в аэропорте города Алматы погибли двое военнослужащих.
«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», - сообщает местное издание Zakon.kz.
Ранее заместитель акима города Алматы заявил о начале спецоперации в городе. По словам Ержана Бабакумарова, воздушная гавань южной столицы республики работает в штатном режиме.