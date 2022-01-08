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В ходе спецоперации в казахстанском Таразе ликвидировано шесть боевиков

Алексей Курильченко
09:07 08.01.2022
Сообщается о том, что семь правоохранителей пострадали.
В ходе спецоперации в казахстанском Таразе ликвидировано шесть боевиков
© Фото: ТРК "Звезда"
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При проведении спецоперации в казахстанском Таразе правоохранители ликвидировали шесть террористов. Об этом сообщили в региональном акимате. Извести о семи пострадавших полицейских.

Как сообщает Sputnik Казахстан, пострадавших среди гражданского населения нет. Обстановка в регионе оценивается как спокойная - митингующих на улицах нет, работает общественный транспорт.

Ранее силовики провели антитеррористическую операцию в Алма-Ате. По итогам были задержаны более сотни человек.

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