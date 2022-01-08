В Казахстане задержан экс-глава КНБ Масимов

Бывший руководитель Комитета по национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене. Он и еще несколько человек были доставлены в изолятор. Об этом сообщили в правительстве страны.

«6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее в МВД Казахстана сообщили о задержании 4,2 тысяч человек. Среди них, по предварительной информации, имеются граждане «соседнего государства».