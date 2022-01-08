МВД Казахстана сообщило о задержанных иностранцах в ходе беспорядков

По предварительной информации, среди задержанных при беспорядках в Казахстане 4,2 тысячи человек имеются граждане «соседнего государства». Об этом сообщили в МВД республики. О гражданстве иностранцев не сообщается.

«В органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», - цитирует сообщение ведомства агентство «Казинформ».

Ранее в казахстанском городе Алма-Ата по итогам проводимой спецоперации были задержаны более 100 участников террористических акций. Антитеррористическая операция проводилась в южной столице республики силами органов безопасности.