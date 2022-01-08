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Четверо человек задохнулись в машине под Оренбургом

Алексей Курильченко
08:18 08.01.2022
Заведенный автомобиль обнаружили в гараже в поселке Адамовка.
Четверо человек задохнулись в машине под Оренбургом
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В поселке Адамовка Оренбургской области были обнаружены тела четырех молодых людей в автомобиле, припаркованном в гараже. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства трагедии.

«В результате происшествия погибли 4 человека: (2 юноши 2006 г.р., 2003 г.р., 2000 г.р.). Тела погибших обнаружены в заведенном автомобиле ВАЗ-2112, находящемся в гараже», - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Ведомство также опубликовало справку об опасности отравления угарным газом и рекомендации по оказанию помощи.

Ранее три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области. Обстоятельства происшествия и личности погибших в настоящий момент устанавливают правоохранители.

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