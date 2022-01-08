Четверо человек задохнулись в машине под Оренбургом

В поселке Адамовка Оренбургской области были обнаружены тела четырех молодых людей в автомобиле, припаркованном в гараже. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства трагедии.

«В результате происшествия погибли 4 человека: (2 юноши 2006 г.р., 2003 г.р., 2000 г.р.). Тела погибших обнаружены в заведенном автомобиле ВАЗ-2112, находящемся в гараже», - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Ведомство также опубликовало справку об опасности отравления угарным газом и рекомендации по оказанию помощи.

Ранее три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области. Обстоятельства происшествия и личности погибших в настоящий момент устанавливают правоохранители.