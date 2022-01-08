Президент Туркменистана распорядился потушить «Врата ада» в Каракумах

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился разработать способ тушения «Врат ада» - газового кратера в пустыне Каракумы. По словам главы государства, горение газа наносит ущерб окружающей среде в регионе.

Как сообщает местный телеканал, из-за горения газа в кратере, который известен как «Сияние Каракумов», страна теряет ценное сырье, деньги от которого можно было бы направить на рост благосостояния граждан. При необходимости, Бердымухамедов одобрил привлечение иностранных экспертов.

В 2019 году Бердымухамедов решил опровергнуть все слухи о своей смерти и после долгого перерыва появился на телевидении. На видео туркменский лидер сел на внедорожник и совершил дрифт вокруг знаменитого пылающего газового кратера Сияние Каракумов, который в народе также называют «Врата ада».