В Казахстане начали расследование против 180 реализаторов сжиженного газа

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование против 180 предпринимателей, которые занимаются реализацией сжиженного газа в стране. Большая часть расследований - 85 - начато против предпринимателей Мангистауской области.

«Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ)», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Предварительные итоги расследования будут представлены в течение 20 дней.

Ранее в стране начался процесс расследования возможного ценового сговора между шестью казахстанскими оптовыми продавцами сжиженного газа. Сообщается, что «предварительные итоги расследования станут известны через 20 дней».