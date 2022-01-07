Начато расследование в отношении шести продавцов сжиженного газа в Казахстане
Предварительные итоги расследования станут известны через 20 дней.
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Начался процесс расследования возможного ценового сговора между шестью казахстанскими оптовыми продавцами сжиженного газа. Об этом со ссылкой на телеканал «Хабар 24» сообщает Sputnik Казахстан.
«В Казахстане начато расследование в отношении 6 оптовых продавцов сжиженного газа. Их подозревают в ценовом сговоре. Если вина подтвердится, их ждут серьезные штрафы», - сообщает агентство в Telegram-канале.
Сообщается, что «предварительные итоги расследования станут известны через 20 дней».
Ранее стало известно о задержании директора газоперерабатывающего завода в Казахстане. Задержание произошло по причине завышенных цен на газ. Предприятие обеспечивало газом всю Мангистаускую область, где начались протесты.