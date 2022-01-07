В стране и мире Начато расследование в отношении шести продавцов сжиженного газа в Казахстане Марина Крижановская Предварительные итоги расследования станут известны через 20 дней. © Фото: Владислав Воднев Sputnik РИА Новости Читайте нас на: Начался процесс расследования возможного ценового сговора между шестью казахстанскими оптовыми продавцами сжиженного газа. Об этом со ссылкой на телеканал «Хабар 24» сообщает Sputnik Казахстан. «В Казахстане начато расследование в отношении 6 оптовых продавцов сжиженного газа. Их подозревают в ценовом сговоре. Если вина подтвердится, их ждут серьезные штрафы», - сообщает агентство в Telegram-канале. Сообщается, что «предварительные итоги расследования станут известны через 20 дней». Ранее стало известно о задержании директора газоперерабатывающего завода в Казахстане. Задержание произошло по причине завышенных цен на газ. Предприятие обеспечивало газом всю Мангистаускую область, где начались протесты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика