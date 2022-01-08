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В США одобрили добровольный отъезд сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Алексей Курильченко
06:24 08.01.2022
Речь идет о сотрудниках, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью.
В США одобрили добровольный отъезд сотрудников генконсульства в Алма-Ате
© Фото: pexels.com
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Правительство США одобрило добровольное возвращение домой сотрудников генконсульства в Алма-Ате, а также членов их семей. Отмечается, что речь идет о сотрудниках, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«7 января 2022 года Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате», - говорится в тексте документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не имеют отношения к антиправительственным митингам в Казахстане. По ее словам, подобные сообщения являются дезинформацией.

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