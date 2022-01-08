Посол Антонов заявил, что беспорядки в Казахстане направлены на подрыв его целостности

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что происходящие в настоящее время события в Казахстане рассматриваются Россией как спровоцированные извне. Он добавил, что эти беспорядки призваны подорвать безопасность, целостность дружественного государства.

«Россия рассматривает спровоцированные извне насильственные события в дружественной стране как направленные на подрыв ее безопасности и целостности. Мы будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», - приводится заявление посла на официальной странице российского диппредставительства в Facebook.

Об этом он сказал в интервью журналу NewsWeek. Антонов также обозначил надежды российской стороны, что «никто не будет оспаривать право Казахстана на применение статьи 4 устава ОДКБ».

Ранее глава российского посольства в США сообщил, что «расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе».