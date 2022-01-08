Посол РФ в США назвал НАТО рудиментом «холодной войны»

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что факт расширения НАТО на восток противоречит принципу о неделимости безопасности в Европе.

Об этом он сказал в интервью журналу NewsWeek. Слова руководителя российской дипмиссии позднее были опубликованы в официальном аккаунте посольства России в Facebook.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок - это рудимент "холодной войны"», - подчеркнул посол Антонов.

Ранее представитель Государственного департамента Соединенных Штатов сообщила, что вопрос об отводе ядерного оружия из территорий стран НАТО весьма «проблематичен». Это было озвучено на брифинге в преддверии переговоров с Российской Федерацией по гарантиям безопасности.