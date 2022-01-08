Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб из-за несчастного случая

Марина Крижановская
02:09 08.01.2022
Гилли стал чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в октябре 2021 года.
Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб из-за несчастного случая
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли погиб недалеко от города Пиза. Сообщается, что смерть наступила в четверг в результате несчастного случая.

Спортсмен находился на охоте со своими друзьями, на которой произошел трагический инцидент с ружьем. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на газету «La Gazzetta dello Sport».

Кристиан Гилли был госпитализирован, его прооперировали. Но, к сожалению, стрелка спасти не удалось. Гилли стал чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в октябре 2021 года.

Ранее стало известно о смерти 19-летнего игрока молодежного хоккейного клуба «Реактор» Никиты Мокеева. Хоккеист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:18 В стране и мире
Названа возможная причина пожара в кузбасском пансионате
00:52 В стране и мире
Пожар произошел в пансионате в Кемеровской области: есть погибшие
23:35 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
22:32 В стране и мире
Видео
Протест протестующим: жители Актау разгневаны перекрытием дорог митингующими
21:20 В стране и мире
Блинкен заявил, что в НАТО никогда не обещали РФ не расширяться на восток
Популярное
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате
Видео
Корреспондент с места рассказал о ситуации в Алма-Ате
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.