Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб из-за несчастного случая

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли погиб недалеко от города Пиза. Сообщается, что смерть наступила в четверг в результате несчастного случая.

Спортсмен находился на охоте со своими друзьями, на которой произошел трагический инцидент с ружьем. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на газету «La Gazzetta dello Sport».

Кристиан Гилли был госпитализирован, его прооперировали. Но, к сожалению, стрелка спасти не удалось. Гилли стал чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в октябре 2021 года.

Ранее стало известно о смерти 19-летнего игрока молодежного хоккейного клуба «Реактор» Никиты Мокеева. Хоккеист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.