Спорт Хоккеист МХК «Реактор» погиб в ДТП в возрасте 19 лет Анна Берестовая Погиб 19-летний хоккеист молодежной команды «Нефтехимика». © Фото: pexels.com Читайте нас на: Игрок молодежного хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Защитнику нижнекамского клуба было 19 лет. О трагедии стало известно из сообщения на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик». «В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде», - указывается в сообщении. Оба хоккейных клуба выразили свои искренние соболезнования семье и близким Мокеева в связи с произошедшим. Никита Мокеев начал карьеру в клубе Молодежной хоккейной лиги «Реактор» с сезона-2019-2020 года. За это время спортсмен забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач в 97 играх. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика